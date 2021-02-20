Японская компания Panasonic создала робота-кота для людей, которые страдают от одиночества.

Об этом пишет The Verge и Gizmodo.

Имя забавного маленького робота – Никобо, у него нет ног или колес, чтобы самостоятельно передвигаться по дому, но он может крутиться на месте, кивать головой и махать хвостом. А если у него плохое настроение — он начнет пукать.

В Никобо встроена камера с функцией распознавания лиц, которая позволяет ему идентифицировать своего хозяина. С ним также можно разговаривать.



Panasonic планирует выпустить всего несколько сотен таких устройств. Заказать их можно было через краудфандинговую платформу компании, но уже через 6 часов после старта предзаказов все роботы были забронированы.

Никобо стоит около 360 долларов, также владельцам придется платить около 10 долларов в месяц, чтобы получать обновления программного обеспечения.