Об этом пишет The Verge и Gizmodo.
Имя забавного маленького робота – Никобо, у него нет ног или колес, чтобы самостоятельно передвигаться по дому, но он может крутиться на месте, кивать головой и махать хвостом. А если у него плохое настроение — он начнет пукать.
В Никобо встроена камера с функцией распознавания лиц, которая позволяет ему идентифицировать своего хозяина. С ним также можно разговаривать.
Panasonic планирует выпустить всего несколько сотен таких устройств. Заказать их можно было через краудфандинговую платформу компании, но уже через 6 часов после старта предзаказов все роботы были забронированы.
Никобо стоит около 360 долларов, также владельцам придется платить около 10 долларов в месяц, чтобы получать обновления программного обеспечения.
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