Институт цвета Pantone спрогнозировал цвета, которые лучше всего отразят наступающий 2021 год.

Об этом сообщает CNN.

Эксперты института, который стандартизирует образцы для индустрии дизайна, в этом году определил не один, а два оттенка: нейтральный серый (Ultimate Gray, 17-5104) и теплый солнечно-желтый (Illuminating, 13-0647).

“Это сочетание говорит о стойкости, оптимизме, надежде и позитиве, которые нам нужны по мере того, как мы перезагружаем, обновляем, переосмысливаем и изобретаем заново”, – объяснила вице-президент Pantone Color Institute Лори Прессман.

Это первый раз, когда был выбран ахроматический оттенок (серый), и второй раз, когда были выбраны два цвета.

Хотя выбор Pantone может рассматриваться как хеджирование своих ставок – серый или желтый, в зависимости от того, как развернется 2021 год, – институт хочет, чтобы люди рассматривали цвета как единую пару, намекая на важность солидарности в наступающем году.

“Два чрезвычайно независимых цвета подчеркивают, как разные элементы объединяются, чтобы выразить это послание силы и надежды”, – сказала Прессман.

Отмечается, что цвет года Pantone отражает цветовые тенденции в моде, красоте, дизайне и домашнем декоре, и с самого начала эта инициатива также служила своеобразным настроением, которое отображало дух времени. В годы неуверенности это часто означало выбор цветов, которые должны успокаивать или поднимать настроение.

Безмятежные синие оттенки появлялись несколько раз за последние два десятилетия, но оптимистичный желтый оттенок был выбран только во время масштабного экономического кризиса. В 2009 году Pantone выбрал яркий мимозовый цвет, пробуждающий чувство надежды, когда Великая рецессия 2008 года потрясла Северную и Южную Америку, а также Европу.

Согласно заявлению Pantone, Illuminating ассоциируется с оптимизмом и бодростью, а Ultimate Grey вызывает чувство хладнокровия и устойчивости.