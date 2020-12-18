Стриминговая платформа Netflix продолжает привлекать известных людей для съемок в своих кинопроектах. На этот раз согласился сотрудничать Папа Римский Франциск.

Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что понтифик примет участие в документальном проекте. Сериал, который, вероятно, будет состоять из четырех серий, снимут по мотивам авторской книги Папы “Делясь мудростью лет”. Появление сериала на Netflix ожидается до конца 2021 года.

Отметим, что информацию об участии понтифика в съемках подтвердил падре Антонио Спадаро, который редактировал книгу. По его словам, сериал станет своеобразным источником мудрости старшего поколения. В фильме снимутся мужчины и женщины от 70 лет из разных уголков мира. Они также поделятся особыми историями из своей жизни.

Главным акцентом сериала станет интервью Папы Франциска. Его фрагментарно покажут во всех сериях. Так, понтифик раскроет свою точку зрения на актуальные социальные проблемы. Также он обсудит вопросы любви, борьбы, работы или желаний.

“У пожилых людей есть мудрость. На них возлагается большая ответственность: передавать свой жизненный опыт, свою семейную историю, историю общины, народа”, – объяснил идею книги Папа Римский Франциск.

Продюсером сериала станет Симона Эрколани.