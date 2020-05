Об этом сообщает издание Variety.

В четверг, 28 мая, студия Paramount Pictures и компания Sega Sammy подтвердили, что начали разработку нового фильма о синем еже Сонике — главном герое культовой игры Sonic the Hedgehog, которая была впервые выпущена в 1991 году.

Известно, что режиссером фильма будет Джефф Фаулер, который работал над первой частью киноленты. Сценарий будут писать Пэт Кейси и Джош Миллер.

Поскольку в настоящее время фильм еще находится в стадии разработки, когда начнутся съемки и кастинги еще неизвестно.

Информацию издания о начале работы над сиквелом в соцсетях подтвердил режиссер Джефф Фаулер. Он опубликовал ссылку на материал в своем Twitter с комментарием: “Раунд два с синим!”.

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C

— Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020