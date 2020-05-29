Об этом сообщает издание Variety.
В четверг, 28 мая, студия Paramount Pictures и компания Sega Sammy подтвердили, что начали разработку нового фильма о синем еже Сонике — главном герое культовой игры Sonic the Hedgehog, которая была впервые выпущена в 1991 году.
Известно, что режиссером фильма будет Джефф Фаулер, который работал над первой частью киноленты. Сценарий будут писать Пэт Кейси и Джош Миллер.
Поскольку в настоящее время фильм еще находится в стадии разработки, когда начнутся съемки и кастинги еще неизвестно.
Информацию издания о начале работы над сиквелом в соцсетях подтвердил режиссер Джефф Фаулер. Он опубликовал ссылку на материал в своем Twitter с комментарием: “Раунд два с синим!”.
ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C
— Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020
- Напомним, в мае прошлого года вышел первый трейлер экранизации популярной видеоигры о ежике Сонике.
- После публикации трейлера фильма и обрушившейся критики фанатов Джефф Фаулер сообщал, что внешний вид Соника в экранизации игры изменят.
- В ноябре 2019 года студия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма с обновленным дизайном главного героя.
- В феврале текущего года состоялась премьера фильма о Сонике. За первые выходные он собрал в кинотеатрах около 57 миллионов долларов.