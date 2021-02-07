Об этом пишет Variety.

Действие картины развернется в XIX веке. В сериале покажут историю основателей клана Даттон, которые отправляются в путешествие на запад через Великие равнины до “последнего бастиона дикой Америки”.

Сериал станет яркой иллюстрацией экспансии на Запад и одновременно биографией одной семьи, которая спасается от нищеты в поисках лучшего будущего в землю обетованную – Монтане.

Разработка приквела поручена автору оригинального шоу Тейлору Шеридану.

Проект должен выйти на стриминговом видеосервисе Paramount+ до конца 2021 года.

Напомним, что в 2020 году финал третьего сезона многосерийного вестерна “Йеллоустоун”, главную роль в котором исполнил популярный актер Кевин Костнер, привлек внимание 5,2 млн зрителей. Это на миллион больше, чем у любого другого эпизода. Ко всему прочему, это был лучший результат года среди сериалов, представленных кабельными телеканалами.