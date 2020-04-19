Сегодня, 19 апреля, украинцы отмечают Пасху. Этот день принято проводить в кругу семьи.

#Буквы посмотрели, как в режиме карантина отмечают Пасху украинские звезды.

Певица Оля Полякова поздравила всех с Пасхой и пожелала “семейного благополучия”.

Ведущий Александр Педан: “До рождения Марика на Пасху мы постоянно ездили к бабушкам. Это же целая традиция – именно в селе ходить в церковь на Пасху. Там так камерно, уютно и очень атмосферно. В этом году тоже хотели поехать, чтобы сына увидели его бабушки и прабабушки, вместе отпраздновать. Но, к сожалению, из-за карантина отменили поездку и празднуем дома. Напекли пасокй, уже садимся завтракать и попробуем поздравить бабушек поз Viber”.

Мусульманка Джамала поздравила с Пасхой всех, “кто празднует”.

“Хочу пожелать всем крепкого здоровья, терпения друг к другу, любви и уважения в семьях. Помните, мы на этой планете не одни. Берегите себя!”

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала прошлогоднее видео того, как она святила паски.



Ведущие Юрий Горбунов с супругой телеведущей и моделью Екатериной Осадчей:

Певец DZIDZIO пожелал всем “вкусной паски, вкусной колбаски”.

Переглянути цей допис в Instagram Христос Воскрес🙏🏼 Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 19 Кві 2020 р. о 12:30 PDT



Певица Оля Цибульская:

Певец Олег Винник: “Христос Воскрес !!! Пасха! Благодатный огонь горит в моей душе. Он горит в каждом из вас! Радость у нас! Христос Воскрес!”

Рэп-исполнительница Алена Савраненко (Alyona Alyona) пожелала всем “счастья-здоровья”: “Говорят, паски в этом году святят с улицы. Что ж, буду ждать на балконе”.