#Буквы посмотрели, как в режиме карантина отмечают Пасху украинские звезды.
Певица Оля Полякова поздравила всех с Пасхой и пожелала “семейного благополучия”.
Ведущий Александр Педан: “До рождения Марика на Пасху мы постоянно ездили к бабушкам. Это же целая традиция – именно в селе ходить в церковь на Пасху. Там так камерно, уютно и очень атмосферно. В этом году тоже хотели поехать, чтобы сына увидели его бабушки и прабабушки, вместе отпраздновать. Но, к сожалению, из-за карантина отменили поездку и празднуем дома. Напекли пасокй, уже садимся завтракать и попробуем поздравить бабушек поз Viber”.
Мусульманка Джамала поздравила с Пасхой всех, “кто празднует”.
“Хочу пожелать всем крепкого здоровья, терпения друг к другу, любви и уважения в семьях. Помните, мы на этой планете не одни. Берегите себя!”
Телеведущая Леся Никитюк опубликовала прошлогоднее видео того, как она святила паски.
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Христос Воскрес! Посміхайтесь ☺️ 🙏❤️ #staytohavetomorrow #stayathome P.S. 2019 рік
Ведущие Юрий Горбунов с супругой телеведущей и моделью Екатериной Осадчей:
Певец DZIDZIO пожелал всем “вкусной паски, вкусной колбаски”.
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Певица Оля Цибульская:
Певец Олег Винник: “Христос Воскрес !!! Пасха! Благодатный огонь горит в моей душе. Он горит в каждом из вас! Радость у нас! Христос Воскрес!”
Рэп-исполнительница Алена Савраненко (Alyona Alyona) пожелала всем “счастья-здоровья”: “Говорят, паски в этом году святят с улицы. Что ж, буду ждать на балконе”.
- Сегодня у православных и греко-католиков самый почитаемый и торжественный праздник – Воскресенье Христово, или Пасха.