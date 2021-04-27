Про це він сказав в інтерв’ю американському порталу Variety.

Актор підтвердив, що його поява на минулому тижні в епізоді “Пекло як пекло” остання на найближчий час.

Це була четверта поява героя Демпсі – доктора Дерека Шепарда.

За сюжетом героїня Еллен Помпео Мередіт нарешті виходить заміж за Дерека на пляжі, і на цьому лінія героя Демпсі в серіалі закінчується. Актор назвав це прекрасним способом завершити своє перебування в шоу у цьому сезоні.

“Намір був дійсно хорошим – дати людям певну надію, тому що Дерек і Мередіт така знакова пара. Для всіх нас це був прекрасний кінець цій історії. Я так вдячний, що зробив це, і щасливий, що фанатам це дійсно сподобалося”, – сказав Демпсі в інтерв’ю.

Актор вперше покинув шоу у 2015 році, після того, як Дерек загинув в автокатастрофі, але потім сценаристи повернули героя в шоу.