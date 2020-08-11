Об этом сообщает издание Deadline.

В центре сюжета окажется лучший друг главного героя – морская звезда Патрик.

Сюжет нового мультсериала пока не разглашается, но известно, что он сконцентрируется на отношениях Патрика с семьей. Созданием шоу займется та же команда, что работала над оригиналом, а главного героя озвучит Билл Фагербакке.

В первом сезоне будет 13 серий.

Дата выхода пока не сообщается.