Об этом сообщает издание Deadline.
В центре сюжета окажется лучший друг главного героя – морская звезда Патрик.
Сюжет нового мультсериала пока не разглашается, но известно, что он сконцентрируется на отношениях Патрика с семьей. Созданием шоу займется та же команда, что работала над оригиналом, а главного героя озвучит Билл Фагербакке.
В первом сезоне будет 13 серий.
Дата выхода пока не сообщается.
- В 2019 году канал Nickelodeon заказал спин-офф мультсериала “Губка Боб Квадратные Штаны”, который получил рабочее название Kamp Koral.