Об этом в Instagram сообщила испанская актриса, муза режиссера Росси Де Пальма.

“Первый день. Первое объятие”, – подписала она снимок, на котором обнимает Альмодовара.

Помимо Де Пальмы, в картине также снимется лауреатка премии “Оскар” Пенелопа Крус.

Сценарий был написан Педро Альмодоваром во время карантина.

По сюжету две женщины в один день становятся матерями.

Сам Альмодовар ранее отмечал, что этим фильмом возвращается в женскую вселенную и рассказывает о важности предков и потомков.

“В моей фильмографии много историй матерей. Но те героини, которые стали частью этой истории – совсем другие. Сейчас меня как рассказчика вдохновляют именно несовершенные матери”, – сказал он изданию Vanity Fair.

Съемки новой ленты Madres Paralelas пройдут в Мадриде и Ла-Манчи.