Об этом в Instagram сообщила испанская актриса, муза режиссера Росси Де Пальма.
“Первый день. Первое объятие”, – подписала она снимок, на котором обнимает Альмодовара.
Помимо Де Пальмы, в картине также снимется лауреатка премии “Оскар” Пенелопа Крус.
Сценарий был написан Педро Альмодоваром во время карантина.
По сюжету две женщины в один день становятся матерями.
Сам Альмодовар ранее отмечал, что этим фильмом возвращается в женскую вселенную и рассказывает о важности предков и потомков.
“В моей фильмографии много историй матерей. Но те героини, которые стали частью этой истории – совсем другие. Сейчас меня как рассказчика вдохновляют именно несовершенные матери”, – сказал он изданию Vanity Fair.
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