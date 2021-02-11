Актер Педро Паскаль присоединится к своей бывшей партнерше по фильму "Игра престолов" Белле Рэмси в сериале The Last of Us ("Последние из нас"), адаптации популярной видеоигры HBO.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Крейг Мазин, создатель сериала HBO “Чернобыль”, пишет сценарии и является исполнительным продюсером вместе с Нилом Дракманном, сценаристом и креативным директором игры.

Игра Last of Us, разработанная Sony и Naughty Dog, покорила мир, когда была выпущена в 2013 году. Она выиграла множество наград и продав более 17 миллионов копий.

История разворачивается через 20 лет после того, как современная цивилизация была разрушена. Контрабандист Джоэл и 14-летняя Элли, которая может быть ключом к лекарству от смертельной пандемии, путешествуют вместе. Джоэл нанят, чтобы тайно вывезти 14-летнюю девочку из жесткой карантинной зоны. Оба они зависят друг от друга в своем выживании.

Педро Паскаль сыграл роль Дина Джарина в сериале “Мандалорец” и роль Оберина Мартелла и в сериале “Игра престолов”. Он также известен по сериалам “Родина” и “Нарко”, а также по фильму “Чудо-женщина: 1984”.

Белла Рэмси наиболее известна ролью Лианны Мормонт из “Игры престолов”.