Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
Крейг Мазин, создатель сериала HBO “Чернобыль”, пишет сценарии и является исполнительным продюсером вместе с Нилом Дракманном, сценаристом и креативным директором игры.
Игра Last of Us, разработанная Sony и Naughty Dog, покорила мир, когда была выпущена в 2013 году. Она выиграла множество наград и продав более 17 миллионов копий.
История разворачивается через 20 лет после того, как современная цивилизация была разрушена. Контрабандист Джоэл и 14-летняя Элли, которая может быть ключом к лекарству от смертельной пандемии, путешествуют вместе. Джоэл нанят, чтобы тайно вывезти 14-летнюю девочку из жесткой карантинной зоны. Оба они зависят друг от друга в своем выживании.
Педро Паскаль сыграл роль Дина Джарина в сериале “Мандалорец” и роль Оберина Мартелла и в сериале “Игра престолов”. Он также известен по сериалам “Родина” и “Нарко”, а также по фильму “Чудо-женщина: 1984”.
Белла Рэмси наиболее известна ролью Лианны Мормонт из “Игры престолов”.
- Сериал “Мандалорец” в этом году возглавил рейтинг шоу, которые были популярны на пиратских ресурсах. Несколько лет перед этим в рейтинге лидировала “Игра престолов”.