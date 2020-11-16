В Калифорнии прошла ежегодная церемония вручения премий People’s Choice Awards. Несмотря на эпидемию коронавируса и отсутствие зрителей, звезды все же смогли показали свои наряды.

#Букви собрали лучшие образы церемонии.

Дженнифер Лопес

Певица и актриса получила номинацию “Народная икона”. На церемонию пришла в яркой красной минисукни в стиле бэби-долл от американского модельера Кристиана Сириано.

Певица Биби Рекса в миниплатье и босоножках. Платье Dsquared2.

Ведущая церемонии певица Деми Ловато. Наряд Elie Saab и Alexandre Vauthier.

Актриса и модель Джамила Джамиль в ярком розовом костюме от Christopher John Rogers.

София Карсон в Giambattista Valli.

София Вергара в Dolce&Gabbana.

Эллен Помпео в наряде от David Koma.

Лесли Джонс

Трейси Эллис Росс

Кришелл Стаус

Тиффани Хеддиш в цветочном платье.