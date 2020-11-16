#Букви собрали лучшие образы церемонии.
Дженнифер Лопес
Певица и актриса получила номинацию “Народная икона”. На церемонию пришла в яркой красной минисукни в стиле бэби-долл от американского модельера Кристиана Сириано.
Певица Биби Рекса в миниплатье и босоножках. Платье Dsquared2.
Ведущая церемонии певица Деми Ловато. Наряд Elie Saab и Alexandre Vauthier.
Актриса и модель Джамила Джамиль в ярком розовом костюме от Christopher John Rogers.
София Карсон в Giambattista Valli.
София Вергара в Dolce&Gabbana.
Эллен Помпео в наряде от David Koma.
Лесли Джонс
Трейси Эллис Росс
Кришелл Стаус
Тиффани Хеддиш в цветочном платье.
- Названы победители People’s Choice Awards.