Об этом она написала в Instagram.

По словам Куриленко, писать о своей болезни в соцсетях было для нее последним делом, но ее друзья все же убедили это сделать.

“Некоторые спрашивают, зачем я публикую о своей болезни. Это очень хороший вопрос, и я вам дам подробный ответ. Когда у меня появились первые симптомы и очень скоро началось резкое ухудшение, самое последнее, о чем я думала – это сидеть в соцсети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать. Ждать результатов теста пришлось несколько дней, и когда мне позвонил врач и объявил результат (коронавирус подтвердился), я уже была больна несколько дней. Некоторые друзья сразу сказали, что я должна объявить об этом в соцсети. Но я этого сразу не сделала, потому что не была уверена, стоит ли это делать. Я несколько дней сомневалась. В итоге после взвешивания все за и против, я все таки решила, что нужно об этом писать, чтобы как-то дать людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду!” – написала актриса.

В комментариях люди поддержали Ольгу, написав, что такие истории о выздоровлении очень вдохновляют других.