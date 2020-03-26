Об этом она написала в Instagram.
По словам Куриленко, писать о своей болезни в соцсетях было для нее последним делом, но ее друзья все же убедили это сделать.
“Некоторые спрашивают, зачем я публикую о своей болезни. Это очень хороший вопрос, и я вам дам подробный ответ. Когда у меня появились первые симптомы и очень скоро началось резкое ухудшение, самое последнее, о чем я думала – это сидеть в соцсети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать. Ждать результатов теста пришлось несколько дней, и когда мне позвонил врач и объявил результат (коронавирус подтвердился), я уже была больна несколько дней. Некоторые друзья сразу сказали, что я должна объявить об этом в соцсети. Но я этого сразу не сделала, потому что не была уверена, стоит ли это делать. Я несколько дней сомневалась. В итоге после взвешивания все за и против, я все таки решила, что нужно об этом писать, чтобы как-то дать людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду!” – написала актриса.
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Some people ask why I post about my illness. It’s a very good question and I will give you a thorough answer. When I got my first symptoms and then it rapidly escalated and I got worse, the last thing I was thinking about was posting anything or telling anyone about my illness. Quite frankly I mostly slept so I wasn’t really functioning for several days. By the time I got my test results (that took a couple of days) I had been ill for a while. Then some friends told me I should post. I thought about it but I wasn’t sure. Then after weighing pros and cons I decided to post because I realised that the whole world was scared of this. People were panicking. My friends were asking me all sorts of questions and asked for advice. I thought: if I was ill or afraid of getting ill I would want to hear a story of someone who really had it. That’s when I finally decided to share my story. I’m just trying to help in my very small way. Некоторые спрашивают зачем я публикую о своей болезни. Это очень хороший вопрос, и я вам дам подробный ответ. Когда у меня появились первые симптомы и очень скоро началось резкое ухудшение, самое последнее о чем я думала – это сидеть в соц сети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать. Ждать результатов теста пришлось несколько дней, и когда мне позвонил врач и обьявил результат (коронавирус подтвердился), я уже была больна несколько дней. Некоторые друзья сразу сказали, что я должна объявить об этом в соц сети. Но я этого сразу не сделала, потому что не была уверена стоит ли это делать. Я несколько дней сомневалась. В итоге после взвешивания все за и против, я все таки решила, что нужно об этом писать, чтобы как то помочь людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду! #coronavirus #коронавирус
В комментариях люди поддержали Ольгу, написав, что такие истории о выздоровлении очень вдохновляют других.
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