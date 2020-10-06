Победитель вокального конкурса "Евровидение" в 2019 году, музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс, женится.

Об этом в Instagram сообщил его гей-партнер Джордан Гарфилд.

В аккаунте Гарфилда указано, что он пишет песни.

“Я сделал предложение Дункану, и он ответил “Да!”. Я еще никогда в жизни не был таким счастливым”, – написал Гарфилд.

Добавим: Нидерланды получили право приводить песенный конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на “Евровидении” в 2019 году.