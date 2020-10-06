Об этом в Instagram сообщил его гей-партнер Джордан Гарфилд.
В аккаунте Гарфилда указано, что он пишет песни.
“Я сделал предложение Дункану, и он ответил “Да!”. Я еще никогда в жизни не был таким счастливым”, – написал Гарфилд.
Добавим: Нидерланды получили право приводить песенный конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на “Евровидении” в 2019 году.
- 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.