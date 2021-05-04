Американська співачка, автор пісень і актриса Pink, справжнє ім'я якої Аліша Бет Мур, розповіла, як боролася з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє журнал People.

За словами Pink, боротьба з COVID-19 була настільки важкою, що вона думала, що не виживе.

Співачка та її син Джеймсон Мун дали позитивний результат на коронавірус в квітні 2020 року.

“Все було дуже, дуже погано, що я навіть переписала свій заповіт”, – сказала співачка.

“Я подзвонила своєму найкращому другові і сказала: “Мені просто потрібно, щоб ти сказав Віллоу (донька співачки, – ред.), як сильно я її люблю. Це було дійсно дуже страшно і дуже погано”, – згадувала вона.

Крім того, напередодні Дня матері в травні минулого року Pink написала есе, в якому міркувала про пандемію коронавірусу і про свій власний досвід з цією хворобою.

“Боротьба з COVID-19 разом з моїм 3-річним сином була найважчим фізичним і емоційним досвідом, який я пережила як мати. Через кілька тижнів після отримання результатів нашого аналізу мій син все ще був хворий, і у нього була гарячка. Це був жахливий час, коли я не знала, що буде далі”, – поділилася співачка.