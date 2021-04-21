Королева Великої Британії Єлизавета II, яка сьогодні, 21 квітня, святкує свій 95-ий день народження, зробила першу публічну заяву після похорону чоловіка - принца Філіпа.

Заява з’явилася на сторінках королівської сім’ї у соціальних мережах.

Королева зізналася, що її дуже зворушили добрі побажання, які вона отримує з усіх куточків світу з нагоди свого дня народження. Однак зараз її сім’я переживає важкі часи.

“З нагоди мого 95-річчя сьогодні я отримала багато повідомлень з добрими побажаннями, які я дуже ціную. Хоча ми, як сім’я, переживаємо період глибокого смутку, для всіх нас було втіхою бачити й чути, як в Сполученому Королівстві, країнах Співдружності та в усьому світі люди віддали данину поваги моєму чоловікові”, – заявила королева.

Єлизавета II також додала, що королівська сім’я та особисто вона дякують за підтримку та доброту.

“Ми були глибоко зворушені й постійно будемо пам’ятати про те, що Філіп зробив такий неймовірний вплив на величезну кількість людей протягом усього свого життя”, – додала королева.