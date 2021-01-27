Пэрис Хилтон начала процедуру искусственного оплодотворения

Об этом сообщает People.

По словам Хилтон, она решила воспользоваться экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), чтобы стать мамой близнецов – мальчика и девочки.

“Мы делаем ЭКО, потому что так я могу выбрать близнецов, если захочу”, – сказала она, добавив, что ее давняя подруга Ким Кардашьян, воспользовавшаяся суррогатным материнством, сказала ей об этом.

“Раньше я даже не слышала о таком. Я рада, что она дала мне этот совет и познакомила меня со своим врачом”, – отметила Пэрис.

Актриса также рассказала, что уже прошла процедуру извлечения яйцеклеток.

“Это было тяжело, но я знала, что оно того стоит. Я делала это пару раз. Когда делаешь это вместе с партнером, который всегда поддерживает и заставляет чувствовать себя принцессой, это не так уж плохо”, – сказала она.

Отцом детей Хилтон станет ее бойфренд Картер Реум, которого она назвала “парнем ее мечты”.

“Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека”, – резюмировала звезда.