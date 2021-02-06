Об этом пишет Variety.

Так, Хилтон заключила контракт с компанией iHeartMedia, в рамках которого и будет создавать шоу под названием This Is Paris. Оно начнет выходить уже 22 февраля.

В своих подкастах актриса будет обсуждать такие темы, как красота, здоровье, мода, поп-культура, путешествия, бизнес и отношения.

“Аудио не имеет границ, и я рада сотрудничать с iHeartMedia, чтобы донести мой собственный и многие другие подкасты до столь разнообразной аудитории. Они предоставляют креативную платформу и невероятный масштаб, чтобы я могла еще больше общаться с миллионами моих поклонников по всему миру”, – отметила Пэрис.