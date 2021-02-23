Пэрис Хилтон рассказала, возьмет ли фамилию жениха после свадьбы

Об этом пишет Entertainment Tonight.
“Я собираюсь взять его фамилию, но через дефис со своей. Потому что моя фамилия — это моя фамилия. Она мне нравится”, – сказала Пэрис.
Она также рассказала о дальнейших планах.
“Я не могу дождаться, чтобы создать с ним семью. Это то, чего я очень ждала, с тех пор, как мы вместе. Мы говорили об этом с ним с самого начала — как это волнительно, как это мило и весело будет у нас. Сначала свадьба, потом дети”, – добавила модель.
Кроме того, Хилтон поделилась своими впечатлениями от предложения и кольца.
“Весь ужин я ожидала, что это произойдет. Неужели внутри торта появится кольцо? Или он спрячет его в небольшую морскую ракушку? А этого не произошло… Он открыл коробочку, и кольцо так заблестело, засияло… Это самая красивая вещь, которую я видела в жизни. Я надела его и была без ума. Затем он сказал: “У нас есть другие люди, которые хотели отпраздновать вместе с нами”. А потом из кустов неожиданно вышли моя сестра с мужем, мой брат с женой, мама, дядя. Было так приятно, что он решил отпраздновать это событие всей семьей”, – поделилась воспоминаниями светская львица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон начала процедуру искусственного оплодотворения.