Covid-19 Украина

обновлено 23.02.2021 в 17:02

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Пэрис Хилтон рассказала, возьмет ли фамилию жениха после свадьбы

40-летняя американская модель и светская львица Пэрис Хилтон, которая на прошлой неделе получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, американского бизнесмена Картера Реума, рассказала, возьмет ли его фамилию после свадьбы.

Вторник, 23 февраля 2021, 17:00

Об этом пишет Entertainment Tonight.

“Я собираюсь взять его фамилию, но через дефис со своей. Потому что моя фамилия — это моя фамилия. Она мне нравится”, – сказала Пэрис.

Она также рассказала о дальнейших планах.

“Я не могу дождаться, чтобы создать с ним семью. Это то, чего я очень ждала, с тех пор, как мы вместе. Мы говорили об этом с ним с самого начала — как это волнительно, как это мило и весело будет у нас. Сначала свадьба, потом дети”, – добавила модель.

Кроме того, Хилтон поделилась своими впечатлениями от предложения и кольца.

“Весь ужин я ожидала, что это произойдет. Неужели внутри торта появится кольцо? Или он спрячет его в небольшую морскую ракушку? А этого не произошло… Он открыл коробочку, и кольцо так заблестело, засияло… Это самая красивая вещь, которую я видела в жизни. Я надела его и была без ума. Затем он сказал: “У нас есть другие люди, которые хотели отпраздновать вместе с нами”. А потом из кустов неожиданно вышли моя сестра с мужем, мой брат с женой, мама, дядя. Было так приятно, что он решил отпраздновать это событие всей семьей”, – поделилась воспоминаниями светская львица.

 

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Теги: свадьба, Періс Хілтон, прізвище

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