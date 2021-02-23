Пэрис Хилтон рассказала, возьмет ли фамилию жениха после свадьбы

40-летняя американская модель и светская львица Пэрис Хилтон, которая на прошлой неделе получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, американского бизнесмена Картера Реума, рассказала, возьмет ли его фамилию после свадьбы.

Об этом пишет Entertainment Tonight.

“Я собираюсь взять его фамилию, но через дефис со своей. Потому что моя фамилия — это моя фамилия. Она мне нравится”, – сказала Пэрис.

Она также рассказала о дальнейших планах.

“Я не могу дождаться, чтобы создать с ним семью. Это то, чего я очень ждала, с тех пор, как мы вместе. Мы говорили об этом с ним с самого начала — как это волнительно, как это мило и весело будет у нас. Сначала свадьба, потом дети”, – добавила модель.

Кроме того, Хилтон поделилась своими впечатлениями от предложения и кольца.

“Весь ужин я ожидала, что это произойдет. Неужели внутри торта появится кольцо? Или он спрячет его в небольшую морскую ракушку? А этого не произошло… Он открыл коробочку, и кольцо так заблестело, засияло… Это самая красивая вещь, которую я видела в жизни. Я надела его и была без ума. Затем он сказал: “У нас есть другие люди, которые хотели отпраздновать вместе с нами”. А потом из кустов неожиданно вышли моя сестра с мужем, мой брат с женой, мама, дядя. Было так приятно, что он решил отпраздновать это событие всей семьей”, – поделилась воспоминаниями светская львица.

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