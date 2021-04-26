Про це повідомляється в Instagram-акаунті аукціону Sotheby’s.
Кросівки були прототипами лінії Yeezy, розробленої Вестом і Марком Смітом для Nike і представленої репером під час виступу на церемонії вручення премії Ґреммі в 2008 році.
Спочатку Nike Air Yeezy 1 “Grammy Worn” виставили у Sotheby’s зі стартовою вартістю в $1 мільйон. Кросівки представлені в 47-му європейському розмірі (12-й американський).
У Sothebyʼs заявили, що це перші кросівки, продані за понад $1 мільйон. Взуття придбала інвестиційна платформа RARES.
В останні роки кросівки стали предметом колекціонування, приєднавшись до більш традиційних активів, таких як мистецтво, вино і прикраси.
У 2019 році Sotheby’s провів свій перший аукціон, присвячений кросівкам. У травні минулого року дім продав пару Air Jordan 1985 року, які були розроблені й носилися баскетболістом Майклом Джорданом, за $560 тис. доларів, що на той момент стало світовим рекордом.
Чорні шкіряні прототипи Nike Air Yeezy 1 розміру 12 (47-й європейський) мають ремінець Yeezy на передній частині стопи та фірмові замки з медальйонами Y рожевого кольору.
Після виступу Веста на Ґреммі, вони були продані на благодійному аукціоні, а тепер виставлені на продаж на Sotheby’s нью-йоркським колекціонером Раяном Чангом.
Брам Вахтер, глава відділу вуличного одягу і сучасних предметів колекціонування Sotheby’s, зазначив, що кросівки “зіграли вирішальну роль у розвитку франшизи Yeezy, яка стала одним з найважливіших брендів кросівок і стилю в історії”.
Вест припинив співпрацю з Nike у 2013 році й перейшов в Adidas. Раніше Forbes повідомив, що у 2020 році продажі кросівок Yeezy принесли близько 1,7 мільярда доларів.
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