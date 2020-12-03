Мини-сериал от HBO "Отыграть назад" (The Undoing) стартовал на европейском телевидении успешнее "Игры престолов", вышедшей в 2011 году.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Мини-сериал от HBO с 6 эпизодов “Отыграть назад” вышел 25 октября. Впоследствии его начали транслировать на Comcast’s Sky Atlantic, одном из крупнейших платных телеканалов Европы.

Первый эпизод посмотрели 2,78 млн человек, что больше, чем на этом же телеканале собрал пилот мегапопулярного сериала “Игра престолов” в 2011 году.

Таким образом, “Отыграть назад” может стать самым популярным сериалом, который когда-либо транслировал медиагигант Sky Atlantic. Примечательно, что в США, где сериал был снят, он такого успеха не имел.

The Undoing — это психологический триллер. В основе сюжета — бестселлер New York Times, книга “Ты должна была знать” Джин Ханфф Корелиц. Режиссером мини-сериала выступила Сюзанна Бир. Главные роли исполнили Николь Кидман и Хью Грант.