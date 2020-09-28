Об этом сообщается в Twitter команды.
Стоит отметить, что эмблема футбольного клуба “Денвер Бронкос” не раз появлялась в сериях мультфильма, например, светильник с ней находился в комнате Стэна Марша.
Мультсериал “Южный Парк” выходит начиная с 1997 года.
Gang’s all here. 😅@SouthPark | @ComedyCentral pic.twitter.com/3OLVXQSK12
— Denver Broncos (@Broncos) September 27, 2020
- В серии “Южного парка” за 2012 год нашли предсказание нынешних массовых протестов в Беларуси. В мультфильме белорусские фермеры отказываются отдавать свои земли, и в конфликт решает вмешаться Иисус.