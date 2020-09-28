Команда Национальной футбольной лиги США "Денвер Бронкос" заполнила трибуны стадиона персонажами из популярного мультсериала "Южный Парк". Эрик Картман, Стэн Марш, Кайл Брофловски и Кенни Маккормик будут американский футбол, пока на стадионы в США не начнут пускать живых зрителей.

Об этом сообщается в Twitter команды.

Стоит отметить, что эмблема футбольного клуба “Денвер Бронкос” не раз появлялась в сериях мультфильма, например, светильник с ней находился в комнате Стэна Марша.

Мультсериал “Южный Парк” выходит начиная с 1997 года.