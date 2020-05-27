Covid-19 Украина

обновлено 27.05.2020 в 21:02

Всего:

21905(+321)

Болеют:

13252(+321)

Выздоровели:

7995(+341)

Умерло:

658(+14)

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Певец Положинский стал безработным

Музыкант, бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский прекратил предпринимательскую деятельность. 

Среда, 27 мая 2020, 22:21

Фото: Dmitriy Klochko / Facebook

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Все, я больше не ФЛП (физическое лицо-предприниматель — ред.). Безгруппный, безконцертный, безработный”, — написал артист.

Слова музыканта подтверждает и информация в базе данных YouControl, где указано, что действие зарегистрированного им ФЛП (вид деятельности — “в области искусства”) в настоящее время прекращено.

Теги: Положинский, безработица, ФЛП

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