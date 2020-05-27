Певец Положинский стал безработным

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Все, я больше не ФЛП (физическое лицо-предприниматель — ред.). Безгруппный, безконцертный, безработный”, — написал артист.
Слова музыканта подтверждает и информация в базе данных YouControl, где указано, что действие зарегистрированного им ФЛП (вид деятельности — “в области искусства”) в настоящее время прекращено.
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