Под изображением Моны Лизы Леонардо да Винчи обнаружили скрытый рисунок.

Об этом пишет портал news.artnet.com.

Новое высокотехнологичное исследование “Моны Лизы” предполагает, что мастер эпохи Возрождения создал картину с использованием ранее неизвестного подготовительного эскиза.

Слабые следы угольного рисунка, видимые благодаря мультиспектральному анализу, свидетельствуют о технике спольверо, когда художник прокалывает крошечные дырочки по контурам рисунка и использует угольную пыль для переноса эскиза на холст.

Исследования проводились в течение 15 лет ученым Паскалем Коттом. В 2004 году Лувр позволил Котту сделать снимки Моны Лизы, и за прошедшие полтора десятилетия он без устали изучал более 1650 полученных изображений.

“Лувр пригласил меня, потому что я изобретатель новой высокочувствительной мультиспектральной камеры с очень высоким разрешением”, – сказал Котт.

Благодаря своей камере Lumiere Technology, новаторский “метод усиления слоев” Котта способен обнаруживать свет, отраженный на 13 длинах волн, основываясь на работе инфракрасной фотографии.

Котт смог определить основные угольные линии в более светлых областях картины, используя комбинацию фотографии в ближнем инфракрасном диапазоне и инфракрасной рефлектографии.

Это первый раз, когда сполверо замечен на знаменитой картине.

Исследование Котта выявило и другие ранее невидимые детали, например, то, что может быть заколкой для волос на голове Моны Лизы.

Также исследователь высказал предположение, что рисунок, возможно, использовался для создания копий картины, например, той, что экспонируется в Прадо.