Об этом сообщает The Guardian
Картина, которую называли “подделкой под Рембрандта”, десятилетиями хранилась в подвале Эшмолеанского музея искусства и археологии Оксфордского университета. Точнее – с 1951 года.
Один из кураторов музея, Ан ван Камп, много лет был уверен в подлинности картины. Чтобы утвердиться в своих догадках, он заказал экспертизу портрета.
В ходе экспертизы удалось доказать, что картина написана на том же куске дерева, что и другие картины художника – “Андромеда, прикованная к скале”, а также “Портрет матери Рембрандта”. Об этом заявил один из ведущих дендрохронологов мира Петер Кляйн. Также он рассказал, что картины выполнили на дубе, срубленном в Прибалтике в 1618 – 1621 годах.
Вместе со своим другом, Яном Ливенсом, Рембрандт в свое время работал над этими картинами в мастерской в Лейдене.
Это лишь один из аргументов в пользе того, что картина “Голова бородатого мужчины” либо является подлинником, либо может быть связана с этой мастерской. Даже если ее нарисовал не сам Рембрандт, то это мог сделать один из его друзей и последователей.
“Голова бородатого мужчины” – небольшая картина усталого меланхоличного старика.
- В прошлом году в Амстердаме нашли украденную в 1999 году картину Пабло Пикассо “Buste de Femme”. Полотно нашел голландский арт-детектив Артур Бранд.