Картина голландского художника Рембрандта «Голова бородатого мужчины», которая около 70 лет считалась подделкой, после экспертизы может оказаться подлинником.

Об этом сообщает The Guardian

Картина, которую называли “подделкой под Рембрандта”, десятилетиями хранилась в подвале Эшмолеанского музея искусства и археологии Оксфордского университета. Точнее – с 1951 года.

Один из кураторов музея, Ан ван Камп, много лет был уверен в подлинности картины. Чтобы утвердиться в своих догадках, он заказал экспертизу портрета.

В ходе экспертизы удалось доказать, что картина написана на том же куске дерева, что и другие картины художника – “Андромеда, прикованная к скале”, а также “Портрет матери Рембрандта”. Об этом заявил один из ведущих дендрохронологов мира Петер Кляйн. Также он рассказал, что картины выполнили на дубе, срубленном в Прибалтике в 1618 – 1621 годах.

Вместе со своим другом, Яном Ливенсом, Рембрандт в свое время работал над этими картинами в мастерской в Лейдене.

Это лишь один из аргументов в пользе того, что картина “Голова бородатого мужчины” либо является подлинником, либо может быть связана с этой мастерской. Даже если ее нарисовал не сам Рембрандт, то это мог сделать один из его друзей и последователей.

“Голова бородатого мужчины” – небольшая картина усталого меланхоличного старика.