Подсыпал наркотики и склонял к сексу: дизайнера Александра Вонга обвинили в сексуальных домогательствах

Covid-19 Украина

обновлено 29.12.2020 в 16:02

Всего:

1037362 (+6988)

Болеют:

337446 (+6988)

Выздоровели:

681835 (+16106)

Умерло:

18081 (+232)

17:21 Фильм о Круэлле Де Виль с Эммой Стоун получил дату выхода
17:04 Не стало легендарного модельера Пьера Кардена: 5 фактов о нем, которые стоит знать
Партнерский материал
16:55 Брендовая одежда – где приобрести фирменные товары по хорошей цене
16:38 Знаменитости, которые умерли от COVID-19 в 2020 году
16:21 Стало известно, как «Укрпочта» и «Новая почта» будут работать во время праздников
15:36 В Рио-де-Жанейро на Новый год закроют пляжи из-за COVID-19
15:30 Эмма Робертс впервые стала мамой
15:25 Иран начал испытания своей вакцины от COVID-19
14:47 В бумагах австралийского поэта нашли коробку конфет, которым более ста лет
14:39 В Украине учредят ежегодную премию в 5000 грн участникам ВНО с наилучшими результатами
14:01 Известные люди, которые умерли в 2020 году: Пэт Куинн – один из авторов Ice Bucket Challenge
13:58 В Пакистане обнаружили британский штамм COVID-19
13:40 Украина получит 16 млн доз вакцины против COVID-19 в рамках COVAX – Немчинов
13:30 Во Львове впервые провели операцию по пересадке печени
12:56 Модные стрижки для женщин: ТОП-10 стильных образов
12:43 В США щенка, которого спасли из челюсти аллигатора, сделали помощником шерифа
12:42 Борьба с ожирением: в Британии с 2022 года запретят рекламу нездоровой пищи
11:39 Прах Джеймса Духана из сериала Star Trek доставили на борт МКС, исполнив его предсмертное желание
11:34 В застенках оккупантов на Донбассе находится 251 украинец – Денисова
10:59 В Киевской области депутат поселкового совета заказал убийство двух человек
10:54 В Беларуси начинается вакцинация населения российской вакциной «Спутник V»
10:32 В Венгрии появился электронный COVID-паспорт с данными о тестах и прививках
10:18 В Киеве за сутки обнаружили более 950 новых случаев COVID-19
09:59 В США станет обязательной система идентификации дронов
09:44 Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с помощью для Украины
09:27 В Испании будут регистрировать отказавшихся от вакцины COVID-19
08:26 За прошедшие сутки в Украине выявлены 6 988 новых случаев COVID-19
08:00 Дженнифер Энистон затравили в соцсетях из-за «пандемической» елочной игрушки

Подсыпал наркотики и склонял к сексу: дизайнера Александра Вонга обвинили в сексуальных домогательствах

Известный американский модельер Александр Вонг оказался в эпицентре секс-скандала после того, как его публично обвинили в домогательствах.

Вторник, 29 декабря 2020, 16:38

 

#Буквы узнали все детали скандальной истории.

Кто и в чем обвинил Вонга?

Оуэн Муни, мужчина-модель, открыто заявил в своем TikTok, что стал жертвой сексуальных домогательств. Позже парень признался, что это был именно Александр Вонг.

Муни рассказал, что в 2017 году Вонг без разрешения касался его гениталий. Инцидент произошел в ночном клубе Нью-Йорке.

“Я был отдельно от своих друзей, потому что клуб был переполнен людьми. Человек рядом со мной воспользовалась тем, что мы не могли двигаться, поэтому я оказался в ловушке. Он начал гладить мою ногу и лезть в промежность. Я замер, потому что был шокирован, и когда я обернулся, чтобы посмотреть, кто это, я был в еще большем шоке. Это был Александр Вонг”, – рассказал Муни.

Именно этот видеоролик стал началом больших неприятностей для модельера.

Жертвам подсыпали наркотики

Instagram-аккаунт о скандалах в модельном бизнесе Shit Model Management опубликовал рассказы нескольких моделей, которые также стали жертвами Вонга. Они рассказали, что дизайнер на протяжении нескольких лет добивается мужчин-моделей, а также трансгендерных женщин.

По словам жертв, Вонг подсыпал им в напитки наркотики, чтобы расслабить и склонить к сексу. Более того, модельер делал обнаженные фото и рассылал своим знакомым и друзьям.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Shit Model Management (@shitmodelmgmt)

Известное сообщество о моде Diet Prada опубликовало все доказательства против Вонга и обратилось к нему за объяснениями. Однако пока реакции нет.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Diet Prada ™ (@diet_prada)

Тотальное игнорирование

Александр Вонг спрогнозировал резкую реакцию общества на факты сексуального насилия. Поэтому он ограничил комментирования своих фотографий в Instagram. Это произошло два дня назад.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Alex Wang (@alexwangny)

Комментарии недоступные на рабочем аккаунте модельера. Похоже, дизайнер решил пойти по пути тотального игнорирования.

Напомним, что Diet Prada выводил на чистую воду многих дизайнеров и знаменитостей. Одним из самых громких скандалов считают инцидент с брендом Dolce & Gabbana. Сначала бренд выложил ролик, посвященный показу в Китае, на котором модель-китаянка пытается съесть итальянское блюдо палочками. Бренд обвинили в неуважении к культуре, а уже на следующий день в аккаунте Diet Prada появились скриншоты переписки со Стефано Габбана, в которой он называет Китай “грязной вонючей страной”. Все модели, которые готовились в этот момент к показу, отказались от сотрудничества.

  • В Сети высмеяли рваные колготки от итальянского дома моды Gucci, которые продаются за почти 5,5 тысяч гривен (190 долларов).
  • Бренд Gucci назвали самым популярным в мире. Следующими в ТОП-3 стали Nike и Off-White.
Теги: Вонг, сексуальні домагання, дизайнер

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться