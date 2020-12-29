Подсыпал наркотики и склонял к сексу: дизайнера Александра Вонга обвинили в сексуальных домогательствах

Известный американский модельер Александр Вонг оказался в эпицентре секс-скандала после того, как его публично обвинили в домогательствах.

#Буквы узнали все детали скандальной истории.

Кто и в чем обвинил Вонга?

Оуэн Муни, мужчина-модель, открыто заявил в своем TikTok, что стал жертвой сексуальных домогательств. Позже парень признался, что это был именно Александр Вонг.

Муни рассказал, что в 2017 году Вонг без разрешения касался его гениталий. Инцидент произошел в ночном клубе Нью-Йорке.

“Я был отдельно от своих друзей, потому что клуб был переполнен людьми. Человек рядом со мной воспользовалась тем, что мы не могли двигаться, поэтому я оказался в ловушке. Он начал гладить мою ногу и лезть в промежность. Я замер, потому что был шокирован, и когда я обернулся, чтобы посмотреть, кто это, я был в еще большем шоке. Это был Александр Вонг”, – рассказал Муни.

Именно этот видеоролик стал началом больших неприятностей для модельера.

Жертвам подсыпали наркотики

Instagram-аккаунт о скандалах в модельном бизнесе Shit Model Management опубликовал рассказы нескольких моделей, которые также стали жертвами Вонга. Они рассказали, что дизайнер на протяжении нескольких лет добивается мужчин-моделей, а также трансгендерных женщин.

По словам жертв, Вонг подсыпал им в напитки наркотики, чтобы расслабить и склонить к сексу. Более того, модельер делал обнаженные фото и рассылал своим знакомым и друзьям.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Shit Model Management (@shitmodelmgmt)

Известное сообщество о моде Diet Prada опубликовало все доказательства против Вонга и обратилось к нему за объяснениями. Однако пока реакции нет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Diet Prada ™ (@diet_prada)

Тотальное игнорирование

Александр Вонг спрогнозировал резкую реакцию общества на факты сексуального насилия. Поэтому он ограничил комментирования своих фотографий в Instagram. Это произошло два дня назад.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Wang (@alexwangny)

Комментарии недоступные на рабочем аккаунте модельера. Похоже, дизайнер решил пойти по пути тотального игнорирования.

Напомним, что Diet Prada выводил на чистую воду многих дизайнеров и знаменитостей. Одним из самых громких скандалов считают инцидент с брендом Dolce & Gabbana. Сначала бренд выложил ролик, посвященный показу в Китае, на котором модель-китаянка пытается съесть итальянское блюдо палочками. Бренд обвинили в неуважении к культуре, а уже на следующий день в аккаунте Diet Prada появились скриншоты переписки со Стефано Габбана, в которой он называет Китай “грязной вонючей страной”. Все модели, которые готовились в этот момент к показу, отказались от сотрудничества.

В Сети высмеяли рваные колготки от итальянского дома моды Gucci, которые продаются за почти 5,5 тысяч гривен (190 долларов).