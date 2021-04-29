Про це повідомляє Vogue Business.

Магазин Nona Source відкрився цього понеділка, 26 квітня. Ним керує, зокрема, Ромен Браво — колишній закупник матеріалів для бренду Givenchy, що належить LVMH.

“У своїй ролі я ходив на склади і бачив, як збільшується кількість мертвих запасів. Я подумав: з одного боку, є молоді дизайнери, які шукають гарні тканини для своїх колекцій; з іншого боку, будинки високої моди зберігають матеріали, які їм не потрібні. Як встановити зв’язок між ними?”, — розповідає він.

Новий інструмент Nona Source дозволятиме молодим дизайнерам отримати доступ до якісних тканин за доступною ціною, вирішивши обідці ці проблеми.

Платформа дебютувала з 500 різними тканинами в асортименті (100 000 метрів тканин і 1 000 метрів шкіри). Все це було непотрібними залишками одного з будинків моди групи LVMH, назву якого не розголошують. Серед цього переліку немає і не буде тканини з логотипом, такі матеріали LVMH подрібнює і переробляє.

На сторінках маркету розміщено інформацію про доступні для придбання тканини (склад, вага, розмір, походження). Ціни, як запевняють, є на 60-70% нижчими від первісної ціни брутто.

Nona Source буде відкрита як для незалежних дизайнерів, так і для брендів-конкурентів LVMH. Водночас доставка відбуватиметься тільки в межах Європи.

Хоча ця платформа є інноваційною, її концепція не є новою. До прикладу, вже існує торговельний майданчик Queen of Raw, що дозволяє користувачам розміщувати, продавати і купувати мертві запаси, але вона, на відміну від Nona Source, не має власних запасів. Примітно, що Queen of Raw торік отримала премію LVMH за інновації.

Засновниця та гендиректорка Queen of Raw зазначила, що не сприймає Nona Source як конкурента. Вона акцентувала, що ця проблема потребує вирішення, оскільки мертві запаси представляють 15% текстильного виробництва різних брендів, продавців, фабрик, а збитки, які такі запаси приносять для галузі щорічно, становлять близько 152 млрд доларів.