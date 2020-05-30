Об этом сообщил сервис Flightradar24, отслеживающий перемещения самолетов.
“Тем временем в Германии пилот решил нарисовать троллфейс”, — отметили во Flightradar24, прикрепив соответствующий скриншот и ссылку на данные о полете.
Полет был совершен на самолете DA20-A1 Katana и продолжался более 2 часов. Автор рисунка начал и закончил свой путь в городе Фридрихсхафен. Его рисунок почти полностью дублирует мем — недостает только морщин.
Троллфейс, которые изобразил неизвестный летчик, появился в 2008 году. Черно-белое изображение лица, которое расплылось в ехидной улыбке, нарисовал художних Карлос Рамирес. Он опубликовал его на сайте DeviantArt под ником Whynne.
Спустя несколько лет это изображение стало популярным и использовалось едва ли не всюду. Рамирес отстаивал свои права на изображение и заработал по меньшей мере 100 тысяч долларов благодаря ему.
- Американский хип-хоп исполнитель Джастин Бибер опубликовал снимок, на котором сидит на краю площадки. На фоне — матерное слово.