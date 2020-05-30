Неизвестный пилот пролетел в небе над Германией по траектории, изображение которой напоминает популярный несколько лет назад мем.

Об этом сообщил сервис Flightradar24, отслеживающий перемещения самолетов.

“Тем временем в Германии пилот решил нарисовать троллфейс”, — отметили во Flightradar24, прикрепив соответствующий скриншот и ссылку на данные о полете.

Полет был совершен на самолете DA20-A1 Katana и продолжался более 2 часов. Автор рисунка начал и закончил свой путь в городе Фридрихсхафен. Его рисунок почти полностью дублирует мем — недостает только морщин.

Троллфейс, которые изобразил неизвестный летчик, появился в 2008 году. Черно-белое изображение лица, которое расплылось в ехидной улыбке, нарисовал художних Карлос Рамирес. Он опубликовал его на сайте DeviantArt под ником Whynne.

Спустя несколько лет это изображение стало популярным и использовалось едва ли не всюду. Рамирес отстаивал свои права на изображение и заработал по меньшей мере 100 тысяч долларов благодаря ему.