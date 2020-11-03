Пилотный и второй эпизоды продолжения культового сериала "Сплетница" от HBO снимет канадский режиссер Карина Эванс.

Об этом пишет Deadline.

В переосмысленной драме, основанной на популярном сериале и бестселлерах Сесили фон Цигезар, новое поколение подростков из частных школ Нью-Йорка попадает под социальную слежку через восемь лет после того, как сайт первоначального блоггера закрылся.

Съемки сериала в Нью-Йорке уже начались. Премьера ожидается в 2021 году.

Сценарием шоу занимается Джошуа Сафран, который работал над оригинальным сериалом. Продюсерами выступили Джош Шварц, Стефани Саваж, Лесли Моргенштейн, Джина Джироламо и Лиз Ровински.