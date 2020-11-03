Об этом пишет Deadline.
В переосмысленной драме, основанной на популярном сериале и бестселлерах Сесили фон Цигезар, новое поколение подростков из частных школ Нью-Йорка попадает под социальную слежку через восемь лет после того, как сайт первоначального блоггера закрылся.
Съемки сериала в Нью-Йорке уже начались. Премьера ожидается в 2021 году.
Сценарием шоу занимается Джошуа Сафран, который работал над оригинальным сериалом. Продюсерами выступили Джош Шварц, Стефани Саваж, Лесли Моргенштейн, Джина Джироламо и Лиз Ровински.
- Американская актриса работает над фильмом “Невеста Франкенштейна” для Apple. Одновременно студия Universal третий год работает над аналогичным проектом с Анджелиной Джоли в главной роли.