Видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Первым выступлением в серии стал концертный фильм “Pulse”, записанный 20 октября 1994 года в лондонском зале Earl’s Court.
В треклист полуторачасового концерта, состоявшегося в рамках тура The Division Bell, вошли в том числе такие песни, как “High Hopes”, “Money”, “Wish You Were Here” и “Comfortably Numb”.
Оригинальная запись прошла оцифровку и реставрацию.
24 числа покажут фильм Pink Floyd: Live at Pompeii 1972 года, снятый на руинах древнего амфитеатра в Помпеях. Еще через неделю, 1 мая, поклонникам обещают показать запись An Hour With Pink Floyd, созданную в 1970 году.
Группа была основана в 1965 году, свое существование она прекратила в 2015 году. Она является одной из самых популярных и коммерчески успешных рок-групп в истории.
- Во время онлайн-концерта “Единый мир: дома вместе” было собрано больше 127 миллионов долларов для Всемирной организации здравоохранения.