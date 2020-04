Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Первым выступлением в серии стал концертный фильм “Pulse”, записанный 20 октября 1994 года в лондонском зале Earl’s Court.

В треклист полуторачасового концерта, состоявшегося в рамках тура The Division Bell, вошли в том числе такие песни, как “High Hopes”, “Money”, “Wish You Were Here” и “Comfortably Numb”.

Оригинальная запись прошла оцифровку и реставрацию.

24 числа покажут фильм Pink Floyd: Live at Pompeii 1972 года, снятый на руинах древнего амфитеатра в Помпеях. Еще через неделю, 1 мая, поклонникам обещают показать запись An Hour With Pink Floyd, созданную в 1970 году.

Группа была основана в 1965 году, свое существование она прекратила в 2015 году. Она является одной из самых популярных и коммерчески успешных рок-групп в истории.