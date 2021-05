Відома американська співачка Pink випустила кліп на трек All I Know So Far. Ролик з’явився напередодні прем’єри фільму про кар’єру зірки з однойменною назвою.

Відео опублікували на Youtube-каналі Pink.

Цікаво, що однією з героїнь кліпу стала донька співачки Віллоу. Крім того, у ролику з’являється зіркова колега Pink – співачка Шер.

Режисером кліпу став Дейв Маєрс, який створив для співачки вже 16 відеоробіт, серед яких кліпи на пісні Please Do not Leave Me, Blow Me – One Last Kiss, So what, Funhouse та інші.

За сюжетом, співачка розповідає доньці перед сном історію свого життя, подорожуючи фантастичним світом та долаючи перешкоди. Зокрема, Pink у кліпі бореться із серйозними чоловіками у ділових костюмах, які символізують продюсерів, а також зустрічає свого чоловіка Керрі Харта. Натхненням співачки була легендарна Шер.

За 15 годин відео переглянуло майже 900 тисяч користувачів.