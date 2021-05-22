Пісня, з якою гурт Go_A виступить на «Євробаченні», увійшла до п’ятірки лідерів ТОП 50 трендів Spotify

Про це повідомив гурт у своєму Instagram.
“А тим часом SHUM займає 5 сходинку у ТОП 50 трендів Spotify по всьому світу! Як вам така новина?”, – йдеться в повідомленні.
Також гурт опублікував коротке відео, яке підтверджує цю новину.
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