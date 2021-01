Об этом сообщили в компании Official Charts Company, которая занимается составлением хит-парада.

За неделю с 25 по 31 декабря было продано более 40 тысяч копий сингла, более 9 млн проигрываний добавили стриминговые сервисы. Таким образом Last Christmas обогнала песню All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, которая заняла первое место еще в начале декабря.

Сингл Last Christmas вышел в декабре 1984 года и с тех пор неоднократно попадал в топ-10, но выше второго места ни разу не поднимался.

Примечательно, что это наконец произошло вскоре после 4-й годовщины смерти Джорджа Майкла, который ушел из жизни 25 декабря 2016 года. К тому же Last Christmas побила рекорд — этой песни понадобилось рекордных 36 лет, чтобы занять первую строчку чарта.

Эндрю Риджли, второй участник Wham !, комментируя это, сказал: “Это дань уважения Джорджу, он бы этим безмерно гордился”.

I am delighted, somewhat amazed & profoundly pleased that WHAM!’s iconic Christmas classic Last Christmas has finally achieved the accolade of becoming a No 1. It’s a fitting tribute 2 George’s songwriting genius and 1 of which he would’ve been immensely proud & utterly thrilled.

— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) January 1, 2021