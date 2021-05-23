Пісня "Шум" гурту Go_A потрапила до світового рейтингу хітів 50 Viral Spotify.

Про це свідчать дані чарту Viral 50.

Хіт, з яким українці виступали на “Євробаченні”, посів п’яту сходинку рейтингу.

Нагадаємо, що на “Євробаченні” гурт Go_A з піснею “Шум” посів п’яте місце.

Україна для виступу на сцені “Євробачення” обрала пісню українською мовою.

В основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.