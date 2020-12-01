Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сюжет оригинального фильма разворачивается вокруг уборщика фитнес-клуба Мелвина, над которым постоянно издеваются. После очередного жестокого розыгрыша герой падает в чан с радиоактивным отходами и мутирует в монстра с нечеловеческой силой. В результате он начинает бороться с преступностью в родном городе.

Производством новой ленты займется кинокомпания Legendary. Сценаристом и режиссером выступит Мэйкон Блэр. А продюсировать проект будут постановщики оригинальной ленты Майкл Херц и Ллойд Кауфман.