Об этом пишет Hypebeast.

Новый эпизод расскажет о том, как жители Южного Парка переживают пандемию. Дети с радостью возвращаются в школу, но все не похоже на то, что они когда-то знали – ни их учителя, ни их классная комната, ни даже Эрик Картман.

Новый эпизод выйдет на Comedy Central 30 сентября в 20:00 по восточноевропейскому времени (1 октября в 3:00 по киевскому времени).