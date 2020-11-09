Об этом сообщается на сайте MTV Europe Music Awards.

Южнокорейская команда BTS забрали домой больше всего наград за ночь, выиграв четыре номинации EMA – “Лучшая песня”, “Лучшая группа”, “Лучшее виртуальное выступление” и “Самая большая фанатская база”.

Колумбийская певица Karol G получила награду в номинации “Best Latin” EMA и “Best Collaboration” за “Tusa” с участием Ники Минаж.

Леди Гага была названа “Лучшим артистом” года, а ди-джей Халед получил награду EMA за “Лучшее видео” за его клип Popstar с участием Дрейка и Джастина Бибера в главной роли.

“Лучшей рок-группой” были признаны музыканты Coldplay, “Лучшим альтернативным исполнителем” — Хейли Уильямс.

В этом году добавили три новых награды: “Лучший латиноамериканский исполнитель”, “Видео во имя добра” и “Лучшее онлайн-выступление”.