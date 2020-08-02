Об этом сообщается у Twitter студии.

Режиссером выступит Энрико Касароса, который участвовал в создании мультфильмов “Рататуй” и “Тайна Коко”. Продюсером станет Андреа Уоррен, которая работала над “Тачками-3”.

Деталей сюжета пока нет, у описании говорится, что “это история о мальчике Луке и его незабываемое лето в прибрежном итальянском городке”.

“Лука” рассказывает о незабываемом лете мальчика на Итальянской Ривьере с его тайным лучшим другом – морским монстром из другого мира”, – говорится в описании мультфильма.

Выход мультфильма запланирован на 18 июля 2021 года.