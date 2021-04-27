Тизер опубліковано на YouTube-каналі студії.
Короткометражка розповість про події, що передували подіям в “Душі”. За сюжетом, душа на ім’я 22-а відмовляється їхати на Землю і залучає до своєї спроби повстання ще 5 нових душ.
Стрічка буде доступною на Disney+ з 30 квітня.
Як сповіщалося, мультфільм студії “Душа” цьогоріч отримав премію “Оскар” як найкращий анімаційний фільм, а також був відзначений у номінації “Найкраща музика”.
Ця анімаційна стрічка розповідає про вчителя музики, який мріє працювати в джазовому кафе. Однак його планам заважає доля — з ним стався нещасний випадок, і його душа відділилася від тіла. У вільному польоті вона потрапила на “семінар”, який проходять душі для підвищення рівня кваліфікації перш ніж “прикріпитися” до новонародженого.
- Нагадаємо, діджей Questlove — музичний директор церемонії, який озвучив барабанщика Кудряша з групи Доротеї Вільямс в мультфільмі “Душа”, з’явився на церемонії вручення премії “Оскар” в золотистих кроксах.