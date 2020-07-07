Программу Хилтон представила с хэштегом: #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.

На видео у Пэрис берут интервью.

Когда интервьюер спросил, кем будет ее напарник, она сказала: “Рианна, она красивая и талантливая, я думаю, она станет отличным вице-президентом”.

Критерий для напарника Пэрис прост: “Безусловно, женщина, которая честна и скажет вам правду, если ваш наряд вам не идет, а еще она должна быть горячей”.

А еще Пэрис сказала, что в Белом доме разрешит “как можно больше домашних животных”. Кроме того, она обещает радикально преобразить само здание Белого дома – покрасить его в розовый цвет!

“Я несомненно собираюсь покрасить его в розовый цвет, потому что белый слишком скучный”, – сказала Пэрис Хилтон.

Еще Пэрис Хилтон заявила, что будет поддерживать только американских дизайнеров:

“Я обязуюсь поддерживать американского производителя, одеваясь только у американских дизайнеров: theblondsny – между Днем памяти и Днем труда, Alice and Olivia – до конца года. Разве что я проснусь и день прокричит мне, чтобы я надели бикини для моих соотечествеников!”