Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета флага США: видео

Американская актриса, певица, фотомодель Пэрис Хилтон в честь Дня поминовения покрасила своих собак в цвета американского флага.

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.

“Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?”, – обратилась 39-летняя Пэрис к своим четвероногим любимцам на видео в сторис.

На кадрах видны собаки, покрашенные в голубой и розовый цвет.

Переглянути цей допис в Instagram 😍😍 Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets) 26 Тра 2020 р. о 3:34 PDT

Переглянути цей допис в Instagram 😍❤️ Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets) 22 Тра 2020 р. о 4:56 PDT

Такой креатив подписчики Хилтон не оценили. Пользователи отметили, что краска может быть опасна для животных.