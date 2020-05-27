Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета флага США: видео

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.
“Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?”, – обратилась 39-летняя Пэрис к своим четвероногим любимцам на видео в сторис.
На кадрах видны собаки, покрашенные в голубой и розовый цвет.
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Такой креатив подписчики Хилтон не оценили. Пользователи отметили, что краска может быть опасна для животных.
- Известная американская звезда и наследница многомиллионного состояния Пэрис Хилтон приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, актера Криса Зилки. Голливудский актер Крис Зилка потратил на обручальное кольцо с бриллиантом в форме груши более 2 млн долларов.