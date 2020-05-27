Covid-19 Украина

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Пэрис Хилтон покрасила своих собак в цвета флага США: видео

Американская актриса, певица, фотомодель Пэрис Хилтон в честь Дня поминовения покрасила своих собак в цвета американского флага.

Среда, 27 мая 2020, 23:59

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.

“Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?”, – обратилась 39-летняя Пэрис к своим четвероногим любимцам на видео в сторис.

На кадрах видны собаки, покрашенные в голубой и розовый цвет.

Собаки Пєрис ХилтонСобаки Пєрис Хилтон

 

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😍😍

Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets)

 

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😍❤️

Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets)

Такой креатив подписчики Хилтон не оценили. Пользователи отметили, что краска может быть опасна для животных.

  • Известная американская звезда и наследница многомиллионного состояния Пэрис Хилтон приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, актера Криса Зилки.  Голливудский актер Крис Зилка потратил на обручальное кольцо с бриллиантом в форме груши более 2 млн долларов.
Теги: Пэрис Хилтон, собака, США, флаг

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