Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что аукцион был посвящен истории и культурному влиянию хип-хопа на искусство и культуру с конца 1970-х до середины 1990-х и до настоящего времени.
Изначально, организаторы планировали продать корону за 200−300 тысяч долларов.
В 1997 году Notorious B.I.G в этой короне изображал “короля Нью-Йорка” на фотосессии, которую организовал фотограф Баррон Клэйборн.
Всего через три дня после этой съемки Notorious B.I.G был убит в Лос-Анджелесе — его застрелили неизвестные из проезжающей мимо машины. На момент смерти ему было 24 года.
- Американская певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G. будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде в штате Огайо.