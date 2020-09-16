Пластиковую позолоченную корону известного рэпера Notorious B.I.G., настоящее имя которого Кристофер Уоллес, с его автографом продали на аукционе Sotheby’s за 600 тыс. долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что аукцион был посвящен истории и культурному влиянию хип-хопа на искусство и культуру с конца 1970-х до середины 1990-х и до настоящего времени.

Изначально, организаторы планировали продать корону за 200−300 тысяч долларов.

В 1997 году Notorious B.I.G в этой короне изображал “короля Нью-Йорка” на фотосессии, которую организовал фотограф Баррон Клэйборн.

Всего через три дня после этой съемки Notorious B.I.G был убит в Лос-Анджелесе — его застрелили неизвестные из проезжающей мимо машины. На момент смерти ему было 24 года.