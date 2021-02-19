Об этом сообщает Tatler.

Увлечение Dolce & Gabbana британской королевской семьей и аристократией долгое время было определяющим элементом роскошных коллекций итальянского дома моды. Поэтому неудивительно, что знаменитый бренд выбрал племянницу принцессы Дианы Китти Спенсер для роли амбассадора.

“Для меня большая честь стать амбассадором Dolce & Gabbana. Доменико и Стефано превозносят самое важное в этой жизни: семью, радость, красоту, цвет, любовь. Работая с ними, всегда получаешь новый опыт, возможность лучше узнать итальянскую культуру, искусство, ремесло, стиль жизни. Надевая созданную ими одежду, я чувствую их страсть как дизайнеров и в то же время ощущаю себя лучшей версией себя”, – подчеркнула леди Спенсер.

Китти является давней поклонницей бренда. С 2017 года она начала сотрудничество с Dolce & Gabbana, впервые появившись на подиуме. В дальнейшем она участвовала в многочисленных рекламных кампаниях бренда.