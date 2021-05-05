Аукціонний дім Christie's незабаром виставить на торги пляшку французького вина, за яку хочуть виручити близько $1 млн.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і журнал People.

Пляшка Pétrus 2000, виготовлена з винограду сорту Мерло в регіоні Бордо, провела 14 місяців на орбіті в рамках фінансованого з приватних джерел дослідження в галузі харчових продуктів і сільського господарства.

У вівторок Christie’s оголосив, що вино тепер доступно для приватних продажів. Вартість напою оцінюється в 1 мільйон доларів.

Вино продаватиметься в нестандартній скриньці, яка міститиме штопор, зроблений з метеорита.

Покупець також отримає вино, витримане в погребі, щоб побачити різницю між напоями.

Space Cargo Unlimited надіслала 12 пляшок вина на Міжнародну космічну станцію (МКС) у листопаді 2019 року. Після більш ніж 400 днів в космосі, пролетівши близько 300 мільйонів кілометрів (186 мільйонів миль) в умовах невагомості, вино повернулося на Землю в січні 2021 року.

Вчені проаналізували його, і в березні група дегустаторів спробувала партію вина у винному інституті Університету Бордо, щоб порівняти її з пляшками земної витримки. Джейн Енсон, журналістка й авторка книги “Усередині Бордо”, була однією з небагатьох щасливчиків.

“Мені важко сказати, чи було це краще або гірше. Але це безперечно було по-іншому. Ароматика була більш квітковою і більш димною — те, що в будь-якому разі станеться з Petrus, коли воно старшає”, – розповіла вона.

Надходження від продажу Christie’s підуть на фінансування подальших експериментів Space Cargo Unlimited в космосі.