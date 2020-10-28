Компания Facebook и принадлежащая ей соцсеть Instagram объявили о том, что собираются обновить свою политику в отношении публикаций обнаженного женского тела.

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Такое решение было принято после обвинений plus-size-модели Ньом Николас-Уильямс соцсети Instagram в дискриминации темнокожих плюс-сайз-женщин путем удаления их фотографий или отказа от их продвижения так же, как фотографий белых и стройных пользовательниц.

Скандал разгорелся после того, как Ньом разместила в своем Instagram фото, на которых она сидела на стуле в в нижнем белье и ​​прикрывала грудь руками. Снимки были удалены с указанием, что они нарушают правила соцсети из-за публикации обнаженной груди и считаются порнографией.

По данным Observer, фотографии с “интимной съемки” Николас-Уильямс и фотографа Александры Камерон неоднократно удалялись, и их предупреждали, что их аккаунты тоже удалят.

Девушку поддержали тысячи других пользователей и запустили хэштег #IWantToSeeNyome. Также они подписали петицию руководству Instagram.

В итоге руководство соцсетей приняло решение изменить политику публикации снимков обнаженного тела, которая вступит в силу в ближайшие дни.

Джина Мартин, активистка кампании, которая также боролась с Instagram вместе с моделью, считает, что общими усилиями можно повлиять на большие платформы и изменить их правила.

“Работа с Ньом по разработке стратегии этой кампании была для меня важна, потому что это наглядный пример того, что происходит, когда женщины объединяются, организуются, помогают и воодушевляют друг друга”, – сказала она.

Сама Николас-Уильямс написала в Instagram:

“Мы, черт возьми, сделали это! Мы изменили политику Instagram. Посмотрите, что происходит, когда три женщины решаются изменить мир!”