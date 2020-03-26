Об этом сообщает Collider.

Лента будет называться “Angry Birds: Summer Madness” (“Angry Birds: Летнее безумие”). В центре сюжета Ред, Чак и Бомб, которые уже стали звездами большого кино после выхода полнометражных мультиков.

Действие шоу развернется в летнем лагере. В мультсериале покажут птиц-подростков, которыми будет руководить их наставник Могучий Орел. Нас ждет, как говорится в описании сюжета, череда “взрывных шалостей, невероятных розыгрышей и сумасшедших летних приключений”.

В Twitter сервиса опубликовали первый кадр.

В подписи к фото говорится, что птички в мультсериале будут “раздвигать границы и нарушать все правила, одновременно отгоняя дерзких и неприятных свиней на другой стороне озера, которые, похоже, одержимы тем, чтобы творить как можно больше хаоса”.

Netflix уже заказал 40 эпизодов. Продолжительность каждой серии будет около 11 минут. Премьера мультсериала намечена на 2021 год.