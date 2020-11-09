Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В ходе испытания два пассажира – оба сотрудника компании – проехались по испытательному треку длиной 500 м за 15 секунд, достигнув скорости 107 миль в час (172 км/ч).

Однако это лишь часть амбиций Virgin относительно достижения скорости свыше 1000 км/ч.

Virgin Hyperloop – не единственная фирма, разрабатывающая эту концепцию, но до сих пор никто не проводил тесты с пассажирами.

Сара Лучиан, директор по работе с клиентами, была одной из двух пассажиров и описала этот опыт как “воодушевляющий как психологически, так и физически”.

Вместе с ней ехал и технический директор Джош Гигель. Оба пассажира были одеты в простую повседневную одежду, а не в летные костюмы. Лучиан сказала, что поездка была плавной и “совсем не похожей на американские горки”, хотя ускорение было “более быстрым”, но никто из них не почувствовал себя плохо.

Концепцию, которую разрабатывали годами, некоторые критики описали как научную фантастику.

В основе Hyperloop магнитная левитация (маглев). Мировой рекорд скорости поезда на маглеве был установлен в 2015 году, когда японский поезд разогнался до 374 миль в час во время тестового пробега возле горы Фудзи.