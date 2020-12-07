Итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи и ее муж — рэпер Fedez (Федерико Лючия) получили награду от властей Милана за помощь во время пандемии.

Об этом Ферраньи сообщила в Instagram.

Ежегодно 7 декабря, в День Святого Амвросия, власти Милана вручают награду Ambrogino d’oro за выдающиеся заслуги перед муниципалитетом.

Награду могут получить до 35 человек в год. Они получают золотые медали или грамоты. В этом году золотой медалью власти отметили фэшн-блогера Кьяру Ферраньи и ее мужа – рэпера Fedez (Федерико Лючия).

Как известно, супруги, имея большую аудиторию в соцсетях, пытались распространять информацию о коронавирусе и опасности, которую он несет. Кроме этого, во время медицинского коллапса в Италии Ферраньи и Лючия начали сбор средств для миланской больницы. Собранных денег (более 3 млн евро) хватило на то, чтобы построить новое отделение интенсивной терапии.

“Сегодня в нашем городе Милане мы получили наибольшую награду из всех —Ambrogino d’oro за помощь, которую мы оказали родному городу во время пандемии благодаря нашему краудфандингу. Это новое отделение интенсивной терапии с более че 30 новыми кроватями, построенное в рекордные сроки, и повышение осведомленности. Сегодня был праздник замечательных человеческих историй, и я уверена, что это только начало… Ti amo Milano”, — написала Ферраньи.