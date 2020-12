Кадры опубликованы в Twitter.

Как известно, фильм “Поездка в Америку 2”, продолжение американской романтической комедии 1988 года о принце вымышленной африканской страны Замунда, который отправился в США в поисках невесты, должна была выйти на экраны 18 декабря.

Однако во время пандемии Paramount Pictures продала права на показ фильма Amazon за 125 млн долларов. Вместе с этим премьеру фильма перенесли на 5 марта следующего года.

Впрочем, Amazon ко дню ранее запланированной премьеры порадовал зрителей первыми кадрами фильма.

Главную роль в нем исполнил Эдди Мерфи. Также в фильме снялись Арсенио Холл, Джермейн Фаулер, Лесли Джонс и другие.

We've waited over thirty years for this. pic.twitter.com/moB9SKpWBc

— Amazon Studios (@AmazonStudios) December 17, 2020