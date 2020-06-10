В Сети появился трейлер третьей части научно-фантастической комедии "Билл и Тед" с Киану Ривзом и Алексом Винтером.

Ролик опубликован на Youtube-канале журнала Entertainment Tonight.

Фильм “Билл и Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music) — третий во франшизе “Билл и Тед”, он является продолжением фильмов “Невероятные приключения Билла и Теда” (1989) и “Новые приключения Билла и Теда” (1991).

Лента расскажет о том, как к главным героям, которых играют Киану Ривз и Алекс Винтер, явился загадочный гость из будущего, который возложил на них ответственную миссию — написать песню, способную спасти жизнь на Земле и принести во Вселенную гармонию.

Режиссером ленты выступил Дин Паризо, сценарий писали авторы первых двух частей — Крис Мейтсон и Эд Соломон.

Релиз фильма запланирован на 21 августа 2020.