Об этом сообщает The Guardian.

В двух томах книги появятся тексты 154 песен и фрагменты из интервью музыканта с поэтом Полом Малдуном.

По словам издателя Аллена Лейна, это будет “калейдоскопический, а не хронологический отчет” о жизни Маккартни, и он охватит самые ранние детские композиции музыканта, когда он написал свою первую песню в 14 лет, карьеру в The Beatles, Wings, а также сольное творчество и его нынешнюю жизнь.

В книгу также войдут материалы из личного архива Маккартни, в том числе никогда не публиковавшиеся черновики, письма и фотографии.

The Lyrics выйдет 2 ноября, но уже ведется предзаказ. Стоимость книги по предзаказу составляет 100 долларов.

“The one thing I’ve always managed to do, whether at home or on the road, is to write new songs” – Paul

In this extraordinary book, Paul recounts his life and art through the prism of 154 songs.#PaulMcCartneyTheLyrics is out November 2nd. Pre-order: https://t.co/Uq62h0y9vN pic.twitter.com/8AlV88xCfY

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 24, 2021