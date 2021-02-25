Об этом сообщает The Guardian.

В двух томах книги появятся тексты 154 песен и фрагменты из интервью музыканта с поэтом Полом Малдуном.

По словам издателя Аллена Лейна, это будет “калейдоскопический, а не хронологический отчет” о жизни Маккартни, и он охватит самые ранние детские композиции музыканта, когда он написал свою первую песню в 14 лет, карьеру в The Beatles, Wings, а также сольное творчество и его нынешнюю жизнь.

В книгу также войдут материалы из личного архива Маккартни, в том числе никогда не публиковавшиеся черновики, письма и фотографии.

The Lyrics выйдет 2 ноября, но уже ведется предзаказ. Стоимость книги по предзаказу составляет 100 долларов.

  • Ранее сэр Пол Маккартни, участник легендарной британской группы The Beatles, выпустил живописный клип “When Winter Comes”.